За добу в Україні загинуло близько 560 російських військових – дані ЗСУ

Втрати російської армії сягнули 172 900 військових, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 березня.

За даними українського командування, за попередню добу російські війська втратили близько 560 людей особового складу, а також:

1 танк (загалом 3610)

8 бойових броньованих машин (6974)

12 артилерійських систем (2671)

1 засіб протиповітряної оборони (278)

11 автомобілів і автоцистерн (5518)

3 одиниці спеціальної техніки (291)

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що втрати російських сил «у рази більші» за українські.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

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Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.