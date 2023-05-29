Втрати Росії перевищили 207 тисяч військових – Генштаб

Російські війська втратили близько 430 військових за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 травня.

За даними українського командування, загальні втрати російської армії від 24 лютого 2022 року сягнули 207 030 людей особового складу.

Також Генштаб навів оновлені дані про знищену російську техніку:

3 801 танк (+4)

7 467 бойових броньованих машин (+11)

3 435 артилерійських систем (+10)

575 реактивних систем залпового вогню (+1)

331 засіб протиповітряної оборони (+2)

313 літаків

298 гелікоптерів

3 054 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+61)

1 056 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

6 207 автомобілів і автоцистерн (+15)

453 одиниць спеціальної техніки (+2)

Генеральний штаб ЗСУ повідомив в ранковому зведенні, що українська авіація завдала 15 ударів по місцях зосередження російських військ за добу.

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Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.