Генштаб ЗСУ повідомив про 100 боєзіткнень на фронті від початку дня

Сили оборони «стримують наступ російських окупантів», загальна кількість бойових зіткнень від початку доби становить 100, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 22 грудня.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять російських атак. На Південно-Слобожанському напрямку мало місце відбулося два бойових зіткнення, одне з них триває.

На Куп’янському напрямку українські війська відбили п’ять російських атак ворога у районі Піщаного та в бік Курилівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку російські загарбники атакували українські позиції вісім разів, ще п’ять атак зафіксували на Слов’янському.

На Костянтинівському напрямку ЗСУ відбили 17 російських спроб вклинитися в оборону.

«На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 33 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки. Три боєзіткнення тривають», – йдеться в зведенні.

Українські війська відбили сім російських штурмів на Олександрівському напрямку, бої тривають у трьох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку російські війська вісім разів намагалися йти вперед на позиції ЗСУ в районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та в бік Зеленого, одне боєзіткнення триває.





На Оріхівському напрямку Сили оборони відбивали десять російських атак, дві сутички тривають.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



