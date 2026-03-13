Генштаб фіксує 66 боєзіткнень на фронті від початку доби, найбільше – на Костянтинівському напрямку

Російська армія атакувала 66 разів на різних напрямках фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 13 березня.

Зокрема, російські загарбники тричі атакували на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку та Краматорському напрямках Генштаб наступальних дій не фіксував.

Бойові дії тривали на Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки та Новопавлівки. Два бої тривають», – йдеться в зведенні.





Ще 16 разів російська армія намагалася відтіснити українські війська на Покровському напрямку, дві сутички тривають.

Штаб фіксує п’ять спроб РФ наступати на Олександрівському напрямку і 13 – на Гуляйпільському.

Російська армія один раз атакувала на Оріхівському напрямку. На Придніпровському штаб не спостерігає спроб підрозділів РФ покращити своє становище.

Армія РФ просунулася біля села Ступочки на схід від Костянтинівки, повідомив 11 березня проєкт DeepState. Село розташоване на трасі, яка йде з Бахмута і веде в південну частину Костянтинівки. Невелика частина півдня Костянтинівки вже в «сірій зоні» – українські захисники там регулярно фіксують присутність російських солдатів, які намагаються закріпитися.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.

9 березня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».



