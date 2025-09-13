Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень

Від початку доби вздовж лінії фронту відбулося 80 бойових зіткнень, українські війська «зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян» – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України на 16 годину 13 вересня.

Зокрема, російські загарбники атакували позиції ЗСУ один раз на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, сім сутичок мали місце на Південно-Слобожанському.

Один бій із трьох триває на Куп’янському напрямку, армія РФ наступала на українські позиції в напрямку Куп’янська та Петропавлівки. Також тривають два боєзіткнення з п’яти на Лиманському.

Читайте також: «Витратимо арсенал за кілька тижнів». Інцидент у Польщі оголив слабкі місця оборони НАТО

На Сіверському напрямку російська армія 13 разів атакувала в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль і Дронівка, чотири бойових зіткнення тривають.

ЗСУ зупинила одну спробу військових РФ просунутися на Краматорському напрямку і дві з чотирьох – на Торецькому.

«На Покровському напрямку російські війська 34 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки й Філії. Наші захисники вже відбили 29 атак», – йдеться в зведенні.

Сили оборони відбивали 10 російських атак на Новопавлівському напрямку, чотири бої тривають.





Як додає команування, на Придніпровському напрямку російська армія здійснила «дві марні атаки».

«Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу», – додає штаб.

Раніше командування повідомило, що ситуація в Куп’янську та його околицях перебуває під контролем Збройних сил України. Заява пролунала після повідомлень про те, що російські війська потрапили до міста через газову трубу.

Водночас, за даними військових, сили РФ продовжують здійснювати спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська.



