Генштаб ЗСУ: армія Росії атакувала 28 разів на Покровському напрямку протягом дня

Протягом доби 23 квітня на фронті відбулося 144 бойових зіткнення, повідомляє командування Генерального штабу Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зокрема, російські загарбники п’ять разів штурмували позиції Сил оборони на Південно-Слобожанському напрямку, в напрямках Зеленого, Лиману, Бочкового та в Синельникового.

Українські війська відбивали російські атаки на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському напрямках.

ЗСУ відбили 13 російських штурмів на Костянтинівському напрямку – поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Софіївки та Новопавлівки.





«На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Кучерів Яр, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Никанорівка, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Кучерового Яру, Білицького, Мирного й Новопавлівки», – йдеться в зведенні.

Армія РФ вісім разів намагалася покращити своє положення на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському мали місце 14 російських атак окупантів у районах Добропілля, Солодкого, Староукраїнки, Варварівки, Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйпільського й Зеленого.

На Придніпровському напрямку російські війська проводили три безуспішних штурмових дії в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Генштаб зазначає, що на Краматорському та Оріхівському напрямках російські війська наступальних дій не проводили.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

17 квітня начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода) заявив, що війська РФ стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, використовуючи житлову забудову як природне укриття.