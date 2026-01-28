Доступність посилання

Новини | Суспільство

Генштаб ЗСУ: армія Росії втратила 690 військових за добу

Українські військові ведуть вогонь із РСЗВ по російських цілях поблизу Покровська, грудень 2025 року
Українські військові ведуть вогонь із РСЗВ по російських цілях поблизу Покровська, грудень 2025 року

Втрати армії Росії на війні проти України сягнули близько 1 236 570 військових, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 28 січня.

Командування оцінює втрати російських військ за попередню добу в 690 людей особового складу.

Також штаб наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

  • 11 609 танків
  • 23 958 бойових броньованих машин (+4 за добу)
  • 36 713 артилерійських систем (+22)
  • 1 629 реактивних систем залпового вогню (+1)
  • 1 286 засобів протиповітряної оборони
  • 434 літаки
  • 347 гелікоптерів
  • 117 724 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1 012)
  • 4 205 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 2 підводних човни
  • 76 102 автомобілі і автоцистерни (+77)
  • 4 053 одиниці спеціальної техніки (+2)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 23 січня цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 165,6 тисячі російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.


Як зазначає «Медіазона», список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Читайте також: Розвідка Британії проаналізувала втрати РФ у 2025 році

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.


