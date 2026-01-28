Генштаб ЗСУ: армія Росії втратила 690 військових за добу

Втрати армії Росії на війні проти України сягнули близько 1 236 570 військових, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 28 січня.

Командування оцінює втрати російських військ за попередню добу в 690 людей особового складу.

Також штаб наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

11 609 танків

23 958 бойових броньованих машин (+4 за добу)

36 713 артилерійських систем (+22)

1 629 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 286 засобів протиповітряної оборони

434 літаки

347 гелікоптерів

117 724 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1 012)

4 205 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

2 підводних човни

76 102 автомобілі і автоцистерни (+77)

4 053 одиниці спеціальної техніки (+2)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 23 січня цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 165,6 тисячі російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.





Як зазначає «Медіазона», список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Читайте також: Розвідка Британії проаналізувала втрати РФ у 2025 році

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



