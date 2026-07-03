Генштаб ЗСУ: армія Росії втратила понад 1200 військових і 4 танки за добу

Втрати російських військ сягнули близько 1 407 150 людей особового складу з час повномасштабної війни, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 3 липня.

За оцінкою українського командування, напередодні армія РФ втратила близько 1 250 військових.

Генштаб також повідомляє про втрати російської техніки за добу:

4 танки (загалом 12 073)

2 бойових броньованих машини (24 863)

57 артилерійських систем (45 225)

2 реактивних системи залпового вогню (1 912)

4 засоби протиповітряної оборони (1 463)

18 наземних робототехнічних комплексів (1 809)

2 152 БПЛА оперативно-тактичного рівня (387 342)

48 крилатих ракет (4 846)

385 автомобілів та автоцистерн (115 237)

4 одиниці спеціальної техніки (4 380)

За підсумками дослідження американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, опублікованого 1 липня, сукупні втрати вбитими і пораненими Росії й України перевищили 2 мільйони військових від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

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За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.