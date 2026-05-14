Генштаб ЗСУ: армія Росії втратила понад тисячу військових і 68 артилерійських систем за добу

Російська армія втратила близько 1 060 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 травня.

Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у близько 1 345 240 людей особового складу.

Також, за даними штабу, напередодні армія РФ втратила в техніці:

3 танки (загалом 11 931)

3 бойових броньованих машини (24 557)

68 артилерійських систем (42 053)

1 реактивну систему залпового вогню (1 787)

3 засоби протиповітряної оборони (1 379)

6 наземних робототехнічних комплексів (1 381)

2 319 безпілотників оперативно–тактичного рівня (289 678)

213 автомобілів і автоцистерн (96 355)

2 одиниці спеціальної техніки (4 183)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

Ці дані спираються на поіменні списки загиблих, які «Медіазона» складає спільно з Російською службою «Бі-Бі-Сі» й командою волонтерів, а також на дані з російського Реєстру спадкових справ.

На квітень 2026 року журналісти російської служби ВВС і «Медіазони» спільно з командою волонтерів підтвердили імена щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



