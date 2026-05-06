Генштаб ЗСУ: за добу війни Росія втратила понад 1000 військових

Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 1 337 150 військових, за останню добу – близько 1050, такі дані вранці 6 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, Москва у війні проти України також втратила таку військову техніку:

11 918 танків (+1 за добу)

24 515 бойових броньованих машин (+5)

41 478 артилерійських систем (+92)

1 775 реактивних системи залпового вогню (+5)

1 363 засоби протиповітряної оборони (+2)

435 літаків

352 гелікоптери

1332 наземних робототехнічних комплексів (+12)

27 6061 безпілотники оперативно–тактичного рівня (+2031)

4 585 крилатих ракет (+1)

33 кораблі й катери

2 підводних човни

94312 автомобілів й автоцистерн (+282)

4 170 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

На квітень 2026 року журналісти російської служби ВВС і «Медіазони» спільно з командою волонтерів підтвердили імена щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.