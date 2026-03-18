Генштаб: майже 50 із 215 боєзіткнень протягом дня мали місце на Покровському напрямку

Російська армія продовжувала атакувати на кількох напрямках протягом дня 18 березня, найінтенсивнішими були Костянтинівський та Покровський, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Загалом від початку доби на фронті зафіксували 215 бойових зіткнень.

Зокрема, п’ять боїв мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, 11 – на Південно-Слобожанському напрямку.

Російська армія 10 разів атакувала українські позиції на Куп’янському напрямку і сім разів намагалася просунутися на Слов’янському. 12 атак ЗСУ відбили на Лиманському напрямку, на Краматорському тривають три бої з шести.

На Костянтинівському напрямку російська армія сьогодні 31 раз штурмувала позиції українських військових, триває один бій.





«На Покровському напрямку ворог здійснив 49 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Вільне, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка. П’ять боєзіткнень наразі тривають», – йдеться в зведенні.

Російські загарбники чотири рази наступали на Олександрівському напрямку. Штаб зафіксував 13 російських атак на Гуляйпільському напрямку – в районах Гуляйполя, Мирного та в бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки.

Сили оборони відбили п’ять російських атак на Оріхівському напрямку.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський 15 березня заявив, що на Запорізькому напрямку противник «зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним». За його словами, інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території.



