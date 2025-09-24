На Новопавлівському напрямку війська РФ значно зменшили інтенсивність атак – Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку війська РФ значно зменшили інтенсивність атак – протягом минулого дня здійснили 33 атаки, тоді як сьогодні їх було 12. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де російські загарбники 47 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове. В деяких локаціях бої не припиняються.

На Лиманському напрямку з початку доби противник 24 рази атакував позиції українських воїнів біля семи населених пунктів.

Російські війська також продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.



Загалом, за даними штабу, на фронті від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення.

22 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».



