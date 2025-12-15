Генштаб ЗСУ повідомив про понад 70 російських атак на фронті від початку дня

Російські війська 71 раз атакували позиції Сил оборони від початку дня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину.

Зокрема, українські війська відбили три російських атаких на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.

Штаб повідомляє, що триває одне боєзіткнення на Куп’янському напрямку.

Бойові дії тривають на Лиманському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине й Новопавлівка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 19 атак, бої тривають», – йдеться в зведенні.





Також російські загарбники дев’ять разів намагалися просунутися на позиції ЗСУ на Олександрівському напрямку.

Штаб зафіксував вісім російських штурмових дій на Гуляйпільському напрямку, три спроби наступати на Оріхівському та одну на Придніпровському.

Начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов повідомив 15 грудня, що в Куп’янську на Харківщині дії по ліквідації сил РФ у місті «йдуть обережно», щоб запобігти жертвам серед цивільних та мінімізувати втрати серед військових. За його даними, у місті заблоковані до 200 російських військових.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.



