Генштаб ЗСУ: Росія втратила понад 900 військових протягом попередньої доби

Втрати російського війська за час повномасштабної війни в Україні сягнули близько 1 267 730 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 березня.

За даними командування, напередодні армія РФ втратила близько 960 військових.

Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки:

11 713 танків (+4 за попередню добу)

24 111 бойових броньованих машин (+3)

37 795 артилерійських систем (+74)

1 665 реактивних систем залпового вогню (+3)

1 313 засобів протиповітряної оборони (+5)

435 літаків

348 гелікоптерів

153 169 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1 810)

4 384 крилаті ракети

29 кораблів і катерів

2 підводних човни

80 757 автомобілів і автоцистерн (+247)

4 076 одиниць спеціальної техніки (+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Водночас російські журналісти на 24 лютого 2026 року встановили імена понад 200 тисяч російських військових, які загинули з початку повномасштабної війни з Україною. Ідентифікація відбувається на основі відкритих даних: некрологів, записів у соцмережах, оголошень про розшук зниклих безвісти.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи тих, хто був мобілізований, становить 55 тисяч», – сказав Зеленський. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



