Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було 216 боїв, 75 з них – на Покровському напрямку

На фронті за минулу добу було 216 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, скинувши 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 122 обстріли, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 082 дрони-камікадзе.

Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 75 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгороднє, Гришине, Кучерів Яр, Вільне.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 32 атаки, а на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 21 російську атаку.

Війська РФ значно посилили свої штурми на Лиманському напрямку – вони атакував 23 рази проти семи разів попередньої доби.

На Гуляйпільському напрямку противник 14 разів атакував позиції українських захисників біля Добропілля, Рівнопілля, Зеленого Гаю, Веселого, Білогір’я, Високого, Тернуватого та у напрямку Затишшя.

Російські війська також продовжують атакували на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському, Придніпровському напрямку.

12 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті російського наступу. Там фіксується найбільша кількість щоденних російських штурмових дій і зосередження значної частини угруповання РФ, що діє на території України. Зокрема, армія Росії намагається скористатися складними погодними умовами.

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.

Тим часом, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який відвідав Покровський напрямок, заявив, що про контроль військ РФ над Покровськом або оперативне оточення угруповання Сил оборони України там наразі не йдеться.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».