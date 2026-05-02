Командування: на фронті від початку доби відбулось 116 бойових зіткнень

На фронті від початку доби 2 травня відбулось 116 бойових зіткнень між російськими військовими і Силами оборони, йдеться у новому оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Відомо, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках армія РФ здійснила 82 обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, два з них – із РСЗВ. Зафіксовано дві ворожі штурмові дії. На Південно-Слобожанському – сили РФ п’ять разів атакували позиції ЗСУ в районі Стариці та в бік Лиману, Ізбицького, Охрімівки.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та в бік Золотого Колодязя. Три атаки тривають», – зазначили у зведенні.

Водночас у командуванні кажуть, що на Покровському напрямку армія РФ здійснила 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

17 квітня начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода) заявив, що війська РФ стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, використовуючи житлову забудову як природне укриття.



