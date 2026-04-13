Генштаб ЗСУ: російська армія втратила понад 900 військових за добу

Російські війська втратили близько 1 312 140 людей особового складу за час повномасштабного вторгнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 13 квітня.

За оцінкою командування, напередодні армія РФ втратила близько 960 військових.

Також Генштаб навів дані про втрати російської техніки за добу:

2 танки (загалом 11 861)

2 бойових броньованих машини (24 386)

44 артилерійських системи (39 915)

1 реактивна система залпового вогню (1 728)

1 засіб протиповітряної оборони (1 346)

1 528 безпілотників оперативно-тактичного рівня (235 394)

185 автомобілів і автоцистерн (89 099)

2 одиниці спеціальної техніки (4 123)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на березень цього року встановили за відкритими джерелами імена 204 626 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року. Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.