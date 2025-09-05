У Генштабі повідомили про 172 боєзіткнення на фронті минулої доби

На фронті минулої добі зафіксовано 172 боєзіткнення, найбільше боїв було на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ 5 вересня.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Іванівка, Маяк, Родинське, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Котлине, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки й Балагану», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 28 російських атак було на Сіверському напрямку, 21 – на Новопавлівському, 18 – на Лиманському, свідчать дані Генштабу.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».