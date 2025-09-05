Доступність посилання

У Генштабі повідомили про 172 боєзіткнення на фронті минулої доби

Українські військові на Харківщині, архівне фото
Українські військові на Харківщині, архівне фото

На фронті минулої добі зафіксовано 172 боєзіткнення, найбільше боїв було на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ 5 вересня.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Іванівка, Маяк, Родинське, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Котлине, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки й Балагану», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 28 російських атак було на Сіверському напрямку, 21 – на Новопавлівському, 18 – на Лиманському, свідчать дані Генштабу.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

