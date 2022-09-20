Генштаб: інфраструктура 33 населених пунктів постраждала через обстріли РФ минулої доби

Російські військові за минулу добу завдали 10 ракетних і 15 авіаційних ударів, здійснили щонайменше 56 обстрілів із РСЗВ по об’єктах на території України, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
«Внаслідок російських обстрілів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів. Зокрема, це Славгород, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Водяне, Дорожнє, Соледар, Новопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Снігурівка, Нова Одеса, Широке, Білогірськ, Миролюбівка та Біла Криниця», – йдеться в повідомленні.
У командуванні наголосили, що загроза завдання загарбниками авіаційних і ракетних ударів по всій території України зберігається.
За даними Генштабу, за добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка і Новомихайлівка.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 15 серпня верифікувало 5514 випадків загибелі та 7698 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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