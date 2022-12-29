Генштаб: війська РФ на Херсонщині проводять перегрупування на інші напрямки

Російські військові на Херсонському напрямку проводять перегрупування військ на інші напрямки, підсилюються підрозділами територіальних військ, ведуть позиційну оборону, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Там також повідомили, що загарбники зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Запорізькому й намагаються покращити тактичне положення на Лиманському й Авдіївському напрямках, а на Куп’янському і Новопавлівському – ведуть «активну оборону».

«Зранку російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного і морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної й цивільної інфраструктури в східних, центральних, західних і південних регіонах України. За уточненими даними, було застосовано 69 крилатих ракет. Сили оборони України знищили 54 з них», – йдеться в повідомленні.

«Також протягом дня противник завдав 10 ракетних, 23 авіаційних удари та здійснив 14 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах по лінії зіткнення», – додали в Генштабі.

Раніше сьогодні заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що біля Бахмута українські війська щодня стримують до 20 російських атак.

За його словами, «найскладніша ситуація залишається у східній частині країни, де противник намагається вийти на адмінмежу Донецької області».