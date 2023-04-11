У Генштабі ЗСУ повідомили про понад пів сотні відбитих атак загарбників за добу

Українські військові за добу відбили 52 атаки російських сил на сході України, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 11 квітня.
«Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби, нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках», – йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, зокрема, на Лиманському напрямку російські військові протягом минулої доби вели безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка. На Бахмутському напрямку загарбники продовжують вести наступальні дії, намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут, бої там тривають, йдеться у зведенні.
«На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку», – додали в командуванні.
Протягом минулої доби загарбники завдали 39 авіаційних і сім ракетних ударів, чотири з яких – із ЗРК С-300 по Краматорську, йдеться в повідомленні. Крім того, за даними Генштабу, війська РФ здійснили 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових і цивільній інфраструктурі населених пунктів.
У Генштабі також наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
Напередодні командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається «складною, але контрольованою», російські військові перейшли до так званої «сирійської» тактики випаленої землі.
Він зазначив, що армія РФ у Бахмуті «знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 451 і поранення 14 156 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 2 квітня 2023-го.
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