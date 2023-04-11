У Генштабі ЗСУ повідомили про понад пів сотні відбитих атак загарбників за добу

Українські військові за добу відбили 52 атаки російських сил на сході України, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 11 квітня.

«Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби, нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, зокрема, на Лиманському напрямку російські військові протягом минулої доби вели безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка. На Бахмутському напрямку загарбники продовжують вести наступальні дії, намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут, бої там тривають, йдеться у зведенні.

«На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку», – додали в командуванні.

Протягом минулої доби загарбники завдали 39 авіаційних і сім ракетних ударів, чотири з яких – із ЗРК С-300 по Краматорську, йдеться в повідомленні. Крім того, за даними Генштабу, війська РФ здійснили 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових і цивільній інфраструктурі населених пунктів.

У Генштабі також наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Напередодні командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається «складною, але контрольованою», російські військові перейшли до так званої «сирійської» тактики випаленої землі.

Він зазначив, що армія РФ у Бахмуті «знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії».