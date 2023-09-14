Генштаб повідомив про 29 боєзіткнень за добу і «частковий успіх» ЗСУ на Донеччині

Протягом минулої доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень, повідомив вранці 14 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.

«У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському й Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Лугангської області та Богданівки Донецької області. У свою чергу, Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці», – йдеться в повідомленні.

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За даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» українські військові «стійко тримають оборону» Мар’їнки, де протягом минулої доби загарбники здійснили 14 «невдалих спроб» витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

«Крім того, всі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю», – йдеться у зведенні.

У Генштабі додали, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію.