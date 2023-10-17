Генштаб повідомив про черговий удар РФ по Україні і 72 боєзіткнення на фронті

Російські війська в ніч на 17 жовтня завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 і шість ударних БпЛА типу Shahed-136/131, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Силами і засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 і шість ворожих Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 17 жовтня.

У Повітряних силах уточнили, що дрони були запущені з району мису Чуада в окупованому Криму, а керовану авіаційну ракету Х-59 – з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

«Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку», – йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.

Зокрема, на Авдіївському напрямку загарбники «не полишають спроб оточити Авдіївку», кажуть у командуванні, протягом доби українські військові відбили там понад 10 атак.

Крім того, українські сили відбили атаки російських військ на Бахмутському, Куп’янському, Мар’їнському і Шахтарському напрямках.

«На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області», – йдеться в ранковому зведенні.

У Генштабі зауважили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають «частковий успіх» у районі західніше від Вербового Запорізької області.