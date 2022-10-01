У Генштабі ЗСУ повідомили про відбиті атаки і ураження кількох командних пунктів військ РФ

Генштаб Збройних сил України повідомив у вечірньому зведенні 1 жовтня про відбиті атаки військ РФ в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

«Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додали, що українські ракетні війська і артилерія уразили 4 російських командних пункти, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, також в зону ураження потрапили 2 склади з боєприпасами.

«Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки. Російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні», – додали у оборонному відомстві. (За даними українського командування станом на ранок 1 жовтня, загальні втрати російської армії склали 59 610 військових за час повномасштабного вторгнення. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 21 вересня заявив про значно мені втрати російської армії у війні в Україні. Перевірити ці дані в умовах бойових дій неможливо.)

І наголосили, що від російських ударів постраждала низка українських населених пунктів.

У Генштабі також вказали, що російська армія і надалі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

«Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України», – мовиться далі.