Російські військові завдали удару по обласній лікарні в Херсоні – ОП

Російські військові завдали удару по обласній клінічній лікарні в Херсоні, повідомили 29 листопада в Офісі президента.

«Херсон. Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна», – йдеться у повідомленні першого заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Він також додав, що постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Після звільнення Херсона російські війська регулярно обстрілюють місто. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

За даними влади, з 20 по 25 листопада внаслідок російських обстрілів у Херсоні загинули 15 людей.