Справа Вороненкова, дрифт на Софійській площі, тестування ліків від COVID-19 – головне на ранок

Суд завершив слідство у справі про вбивство Дениса Вороненкова – прокуратура

Суд завершив слідство у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова та перейшов до дебатів. Як повідомляє Київська міська прокуратура, прокурор у ході дебатів попросив суд визнати обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства та ув’язнити на 12 років позбавлення волі кожному, а також одного з обвинувачених – ще на три роки за незаконне зберігання зброї. На наступному засіданні суд планує заслухати сторону захисту.

Дрифт на Софійській площі: Мінкульт закликає до розслідування, Alyona Alyona отримала виклик на допит

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що його відомство подало заяву до правоохоронних органів проти компанії, що влаштувала дрифт на Софійській площі. Він назвав її дії «не просто невіглаством, а зі знущанням над історичним центром Києва». Тим часом співачка-реперка Alyona Alyona того ж дня повідомила, що отримала виклик на допит до Шевченківського райвідділку столичного управління Нацполіції у зв’язку з дрифтом на Софійській площі. Вона була присутня під час зйомки компанії Red Bull.

ВООЗ повідомила про тестування трьох препаратів для лікування тяжких випадків COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 11 серпня про початок масштабних міжнародних випробувань трьох існуючих препаратів для можливого лікування найбільш тяжких випадків COVID-19. Зокрема йдеться про Артесунат, який вже використовується для лікування тяжкої форми малярії, Іматиніб, що застосовують проти деяких видів раку та Інфліксімаб, який використовується для лікування деяких імунних розладів.

На Донбасі зазнав поранення український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 11 серпня зазнав осколкових поранень український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Його стана у штабі оцінюють як задовільний. За даними штабу, упродовж минулої доби російські гібридні сили вісім разів порушили режим припинення вогню.

Число нових випадків COVID-19, виявлених в Україні, далі зростає – 1247 за добу

В Україні за добу 11 серпня зафіксували 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це на 125 більше, ніж за добу 10 серпня, випливає з даних Міністерства охорони здоров’я. Минулої доби шпиталізували 588 людей, 1 039 – одужали, 24 людини померли.