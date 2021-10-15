Головне на ранок: ЄСПЛ став на бік екссудді ВСУ, в Україні відзначили День захисників і захисниць

Число померлих від COVID-19 в Україні перевищило 60 тисяч – МОЗ

Від початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 60 137 людей, захворіли – понад 2,6 мільйона. За попередню добу в Україні виявили 13 624 нових хворих на коронавірусну хворобу. Минулої доби шпиталізували 4 947 людей, 4 591 людина одужала, 202 – померли. Найбільше хворих 14 жовтня виявили в Харківській (1492), Дніпропетровській (1332), Запорізькій (927) областях.

Британія надасть Україні ракетне озброєння і військові кораблі – посол

Україна отримає від Великої Британії ракетне озброєння і військові кораблі, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Посол уточнив, що перші кораблі, які британці передадуть Україні – це два тральники, які допоможуть захистити узбережжя від мінної загрози.

«І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо ракетну зброю, яка дозволить нам реально підсилити наші спроможності на морі», – сказав посол.

Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка – «Схеми»

Компанії-боржники «Брокбізнесбанку» під час його ліквідації підписували з Володимиром Зеленським і Сергієм Шефіром угоди, намагаючись вивести з-під застави майно на мільйони гривень. Зеленський та Шефір таким чином намагалися забрати з банку свої депозити в обхід визначеної законом черги. Вищий господарський суд визнав, що ці угоди не відповідали законодавству.

Про це йдеться в розслідуванні «Зеленський, Шефір і банк Курченка» програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), оприлюдненого 14 жовтня.

Затриманому на лінії розмежування бойовику «ЛНР» повідомили про підозру – СБУ

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру бойовику, якого затримали раніше 14 жовтня на лінії розмежування, йдеться в заяві відомства. Вихідця з Алчевська, який має російське громадянство, підозрюють у створенні незаконного збройного угруповання. Як повідомили в СБУ, співробітники служби спільно з військовими затримали чоловіка на лінії розмежування. Він був озброєний вогнепальною зброєю та, за даними правоохоронців, здійснював розвідку залишених позицій ЗСУ. При цьому за домовленостями в рамках Тристоронньої контактної групи він мав займатися розмінуванням.

ЄСПЛ визнав порушення Україною прав люстрованого судді Самсіна

Європейський суд з прав людини визнав, що Україна порушила порушила Статтю 8 – про право на повагу до приватного та сімейного життя – Європейської конвенції прав людини щодо колишнього судді Верховного суду Ігоря Самсіна. Йдеться про звільнення Самсіна з посади судді Верховного Суду на виконання закону про люстрацію. За рішенням суду, заходи Вищої ради правосудя щодо позивача «не були необхідними» для відновлення довіри до судової влади.

День захисників і захисниць: панахиди і марші в містах України, перший військовий парад на Луганщині

14 жовтня до Дня захисників і захисниць в містах України відбулися марші учасників бойових дій і акції зі вшанування пам’яті загиблих військових.

Заходи пройшли, зокрема, в Києві, Харкові, Львові, Запоріжжі, Дніпрі. У Сєвєродонецьку пройшов перший на Луганщині за 30 років військовий парад.