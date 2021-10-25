Головне на ранок: розслідування смерті Галини Хатчінс і «бездомні національності»

Через дії Росії українська ГТС у жовтні транспортувала на 20% менше від запланованого – Зеркаль

Через «Турецький потік» і російсько-угорську угоду про транзит українська газотранспортна система транспортувала в жовтні приблизно на 20% менше запланованого, заявила в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

За її словами, Росія не використовує повністю навіть ті потужності, за які заплатила. Вона пов’язала це з впливом російського газопроводу «Турецький потік» та угодою Росії та Угорщини щодо транзиту газу. На думку радниці міністра, контракт російсько-угорський транзит буде оскаржений.

Загибель Галини Хатчінс: розслідування зосередилося на двох членах знімальної групи

Розслідування нещасного випадку, внаслідок якого в США загинула операторка Галина Хатчінс, зосередилося на фахівчині зі зброї Ханні Ґутьєррес та помічникові режисера Дейві Голлсі, який дав актору Алеку Болдуїну пістолет. Деякі подробиці інциденту з’явилися в судових документах, поданих офісом шерифу округу Санта-Фе для отримання ордера на обшук. Втім, наразі жодні конкретні обвинувачення не висунуті. Ані Голлс, ані Ґутьєррес публічно не коментували ситуацію.

Держдепартамент США відніс росіян, які хочуть отримати візу, до «бездомних національностей»

Росіяни, які хочуть отримати американську візу, віднесені Держдепартаментом США до «бездомних». На сайті зовнішньополітичного відомства пояснюється, що до цієї категорії належать громадяни країн, де Сполучені Штати не мають консульського представництва, або ж політична чи безпекова ситуація в країні є нестабільною та невизначеною, через що консульський персонал не уповноважений обробляти запити на візи.

У МЗС Росії рішення розкритикували, заявивши, що цим США «знищує власні ідеали свободи».

Німеччина передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca

Німеччина безкоштовно передала 7,6 мільйона доз вакцин від коронавірусу іншим країнам. Про це повідомляє DW. Зокрема, 1,5 мільйона доз вакцини отримала Україна. Найбільше доз препарату передали В’єтнаму – 2,6 мільйона. Також серед отримувачів: Єгипет, Гана (по 1,2 мільйона), та Намібія (0,2 мільйона).

В Україні завершили вакцинацію 6 963 577 людей. За цим показником країна посідає одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

У МЗС України відповіли на заяву Москви про «провокацію» через плани відкрити пункти зв’язку поряд з окупованим Кримом

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Росія не зможе завадити мешканцям окупованих територій Криму та Донбасу комунікувати з українською владою. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Він наголосив, що Росії як державі-окупанту слід дотримуватися міжнародних зобов’язань та домовленостей.

22 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на адмінкордоні Криму з материковою Україною і лінії розмежування з ОРДЛО створять центри комунікації з президентом Володимиром Зеленським та органами влади. Він уточнив, що центри будуть відкриті в КПВВ, рішення про їх створення ухвалили на засіданні РНБО. Спікер МЗС Росії Марія Захарова назвала таке рішення української влади «провокацією» та «черговим цирковим номером».