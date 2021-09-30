Головне на ранок: майже 12 тисяч хворих на COVD-19, відставка мера Запоріжжя, Меджліс можуть визнати в Росії «терористичною організацією»

Майже 12 тисяч за добу – МОЗ озвучило статистику захворюваності на COVID-19

Протягом доби 29 вересня в Україні виявили 11 757 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях», – Ідеться в даних відомства.

Також протягом минулої доби госпіталізували 2 556 людей, 194 хворих померли, 3 839 – одужали.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,4 мільйона людей, 56 274 людей померли.

Мер Запоріжжя йде у відставку

У середу, 29 жовтня, під час чергової сесії Запорізької міської ради мер Запоріжжя Володимир Буряк оголосив, що йде у відставку.

«Всі ви знаєте, що я був на лікарняному – проходив обстеження. І враховуючи те, що я тричі побував на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров’я, бо попереду ще два обстеження. Який буде результат? Думаю, що добре буде все. Але маю намір піти з посади міського голови. Заява написана», – заявив після закінчення сесії Володимир Буряк.

3 вересня, під час позачергової сесії Запорізької міської ради її депутати ухвалили рішення про поновлення на посаді секретаря ради Анатолія Куртєва. Його звільнення призвело до блокування роботи ради депутатами незгодним з цим.

19 серпня у Запорізькій мерії відбулися обушки. Мер Запоріжжя Володимир Буряк назвав їх проявом «безпрецедентного тиску, якого не було з часів Януковича».

Адвокат: Меджліс можуть визнати «терористичною організацією» в Росії

Адвокат Микола Полозов допускає, що російська влада може визнати Меджліс кримськотатарського народу «терористичною організацією», що спричинить нові масові репресії в окупованому Криму. Про це Полозов заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії.

«Є досить серйозні побоювання, що російська влада піде далі і замість визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією, вони спробують визнати його терористичною організацією, що може означати новий виток більш масових репресій щодо кримських татар», – сказав Полозов.

На думку адвоката, в разі, якщо Росія піде на цей крок, то «всі кримські татари, які мали відношення до органів національного самоврядування, за аналогією зі «справами «Хізб ут-Тахрір» будуть тільки за показаннями свідків отримувати величезні терміни».

Напередодні Меджліс кримськотатарського народу надав верховному комісару ОБСЄ у справах національних меншин Кайрату Абдурахманову відомості про переслідування і катування кримських татар.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це «вигадка».

Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться без іноземних глядачів – МОК

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні, які відбудуться в лютому наступного року, проходитимуть без іноземних глядачів. Про це повідомив 29 вересня Міжнародний олімпійський комітет.

Спостерігати за змаганнями зможуть лише жителі материкового Китаю, які проходитимуть спеціальну антиковідну перевірку.

Усі спортсмени, які не завершили вакцинацію від коронавірусу, мають пройти 21-денний карантин після прибуття до Пекіна. Також проводитиметься щоденне тестування на коронавірус.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого 2022 року, а зимові Паралімпійські ігри – з 4 до 13 березня.