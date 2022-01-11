Головне на ранок: «ситуативна перемога» Путіна, 200 мільйонів доларів Україні від США, помер президент Європарламенту

«Ситуативною перемогою» російського лідера Володимира Путіна вважає міжнародне обговорення його пропозицій ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, США без оголошення схвалили виділення Україні 200 мільйонів доларів допомоги, італійський політик Давід Сассолі, який очолював Європарламент, помер у віці 65 років. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

«Путін добився ситуативної перемоги» – Клімкін про результати переговорів США – Росія

Сам факт перемовин зі Сполученими Штатами, НАТО та ОБСЄ на одному тижні є ситуативною перемогою Кремля, вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Про це він сказав етері Свобода.Live.

Водночас, на його думку, перемовини між Росією та США не призведуть до здачі інтересів України.

«Це не глобальна перемога, а ситуативна: тобто, (він домігся – ред.) самих цих перемовин, які відбуваються вже формально як такі. Тобто, не можна сказати, що вони відбуваються під столом. І в нього є важелі, яким чином ці переговори продовжувати: в тому числі війська і озброєння навколо наших кордонів, або зараз війська ОДКБ на території Казахстану. Таким чином, цей переговорний процес може затягнутися», – заявив дипломат.

Кількагодинні переговори між заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Венді Шерман та заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим завершилися в Женеві 10 січня.

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Шерман за їхніми підсумками наголосила на неможливості згортання політики «відкритих дверей» НАТО, а Рябков заявив про відсутність «прогресу».

Переговори пройшли на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.

США без оголошення схвалили виділення Україні 200 млн доларів допомоги – CNN

США наприкінці 2021 року, не анонсуючи, схвалили виділення Україні 200 мільйонів доларів допомоги, повідомив телеканал CNN із посиланням на чотири поінформованих джерела.

Пакет допомоги передбачає надання переважно такого ж оборонного обладнання, яке США надавали в минулому, зокрема, стрілецької зброї і боєприпасів, радіостанцій для засекреченого зв’язку, медичного обладнання, запасних частин, йдеться в повідомленні. Пакет був затверджений лише за кілька тижнів до того, як США і Росія мали розпочати переговори цього тижня.

За даними CNN, раніше цього місяця адміністрація США поінформувала Конгрес про новий пакет допомоги. Деякі чиновники дізналися про це із секретних каналів, повідомили два джерела телеканалу.

Помер президент Європарламенту Давід Сассолі

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі помер у віці 65 років, повідомив його речник.

Сассолі помер вранці 11 січня у лікарні в італійському муніципалітеті Авіано, повідомив речник Роберто Куйо.

10 січня Європарламент підтвердив, що італійський лівоцентристський політик перебуває в лікарні в Італії з 26 грудня.

У заяві йшлося про те, що «госпіталізація була необхідна у зв’язку з серйозним ускладненням через дисфункцію імунної системи».

Сассолі був депутатом Європарламенту з 2009 року.

У 2019-му його обрали головою Європарламенту після того, як його кандидатуру запропонувала група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів. Його термін президентства мав закінчитися цього місяця.

У США людині вперше успішно пересадили серце свині

У США медики вперше здійснили успішну трансплантацію людині серця генетично модифікованої свині. Пересадку серця провели 7 січня 57-річному Девіду Беннету в медичному центрі університету Меріленда.

Беннет погодився на експериментальну процедуру після того, як усі інші способи лікування виявилися неефективними і він не міг отримати донорське серце через надто поганий стан здоров’я.

«Вибір був простий: померти чи зробити цю трансплантацію, – сказав Девід Беннет перед операцією. – Я хочу жити. Я знаю, це стрибок у невідоме. Але це мій єдиний вибір».

Лікарі поки що не беруться робити прогнози, але фахівці говорять про те, що ця процедура може стати переломною подією.

Серце належало свині, яка була генетично змінена, щоб усунути ген, який виробляє певний цукор, який може викликати сильну імунну відповідь і відторгнення органів. Лікарі також давали пацієнтові ліки разом зі звичайними препаратами проти відторгнення, щоб придушити імунну систему і запобігти відторгненню органу.

Минулого року понад 41 тисяча американців отримали донорський орган. Майже чотирьом тисячам американців провели трансплантацію серця. Але потенційний попит на донорські органи набагато вищий. В останнє десятиліття активно ведуться експерименти зі свинями, в ході яких за допомогою генної інженерії вчені намагаються вивести тварин, органи яких не відторгатимуться організмом людини.

Поки що незрозуміло, наскільки успішними будуть ці експерименти, оскільки проблема відторгнення органів існує у багатьох випадках пересадки органів від людини людині.