Головні новини ранку: Україна говоритиме про порушення режиму тиші в ТКГ, суд став на біг «Нафтогазу»

Українська делегація у ТКГ озвучила, з чого почне своє завтрашнє засідання

На початку засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 6 липня українська сторона планує порушити питання почастішання «грубих порушень противником режиму припинення вогню». Про це в делегації України повідомили увечері 5 липня, коли внаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще троє отримали поранення. Загалом за добу бойовики порушували режим тиші дев’ять разів.

У Києві відбудеться акція на підтримку ув’язненого в Криму журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка

Акція на підтримку арештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка відбудеться в Києві 6 липня о 18.00 на Майдані Незалежності. Цього дня в анексованому Росією Криму відбудеться перше засідання суду у справі журналіста Єсипенко.

Зазначається, що на заході виступить дружина журналіста Катерина Єсипенко. Організатори закликають прийти і підтримати Єсипенка, який зазнав тортур в ув’язненні. Для тих, хто не зможе бути присутнім на акції особисто, організатори пропонують провести онлайн-флешмоб – опублікувати в соціальних мережах фотографію з портретом Владислава Єсипенка і хештег #FreeYesypenko та #CrimeaisUkraine.

Суд зупинив дію припису НАЗК наглядовій раді «Нафтогазу» з вимогою розірвати контракт із Вітренком

Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції наглядовій раді «Нафтогазу України» щодо припинення контракту з головою НАК Юрієм Вітренком. Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу». Таким чином ОАСК підтримав дії уряду, який у квітні замінив голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва на Юрія Вітренка, оминувши вимоги статуту енергетичної компанії.

Неядерні держави закликали світ ліквідувати ядерну зброю

Країни Стокгольмської ініціативи з ядерного роззброєння на своїй четвертій зустрічі 5 липня закликали світові ядерні держави вжити заходів щодо ліквідації ядерної зброї. У своїй заяві вони закликали всі дев’ять держав, які мають ядерну зброю, «сприяти роззброєнню шляхом вжиття значущих заходів» для виконання своїх зобов’язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

АМКУ заявив про розслідування через можливі антиконкурентні дії на ринку електроенергії

Антимонопольний комітет України виявив ознаки синхронної поведінки учасників ринку електроенергії на ринку «на добу наперед» і планує його розслідувати. Регулятор зафіксував значні коливання обсягів куплі-продажу електроенергії на цьому ринку, а саме – «різке зниження попиту протягом останніх кількох днів». У АМКУ припускають, що це може бути пов’язане з незаконними антиконкурентними узгодженими діями на ринку електроенергії. У АМКУ припускають, що це може бути пов’язане з незаконними антиконкурентними узгодженими діями на ринку електроенергії.

За добу в Україні виявили 541 хворого на COVID-19

За добу 5 липня в Україні виявили 541 хворого на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці липня. 266 людей госпіталізували, 20 хворих померли. У 1 086 людини констатували одужання. Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 2 238 364 хворих, з них понад 2,17 мільйона одужали, 52 504 людини померли.

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