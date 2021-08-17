Головні новини ранку: події в Афганістані та вироки політв’язням у Криму

Джонсон скликає віртуальну зустріч лідерів G7 через події в Афганістані

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон скликає віртуальну зустріч лідерів «Групи семи», щоб обговорити загострення ситуації в Афганістані, а також активізує зусилля з евакуації громадян Британії та інших країн з Кабула. Раніше про намір скликати відеоконференцію голів міністерств закордонних справ Євросоюзу заявив Верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. 15 серпня Напередодні «Талібан» оголосив, що взяв під свій контроль столицю Афганістану Кабул. Протягом останніх тижнів таліби захопили більшу частину території країни.

Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим тиші, загинув військовий – штаб ООС

Упродовж доби 16 серпня бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил. Обстрілі зафіксували поблизу Золотого-4, Широкиного, Водяного (на Приазов’ї), Новомихайлівки, Причепилівки. Як повідомляють у штабі, у результаті обстрілів російських гібидних сил один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям.

МЗС і правозахисники засудили вироки громадянам України в Росії в «алуштинській справі Хізб ут-Тахрір»

Міністерство закордонних справ України і правозахисники засудили вироки громадянам України, кримським татарам Руслану Нагаєву, Ельдару Кантімірову, Ленуру Халілову та Руслану Месутову в так званій «алуштинській справі Хізб ут-Тахрір», винесені судом у Росії. В МЗС, зокрема, нагадали, що засуджених нині чотирьох громадян України ФСБ Росії затримала в Криму 2019 року незаконно, так само на порушення норм міжнародного права їх перемістили з Криму на територію Росії. Схожу заяву поширила низка українських правозахисних організацій. Цього дня кримських татар у Росії засудили до термінів від 12 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

ОАСК задовольнив позов Семочка про поновлення на посаді заступника голови СЗР – агентство

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов колишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка про поновлення на посаді, повідомило агентство «РБК-Україна» з посиланням на відповідь суду на його запит. ОАСК ухвалив скасувати наказ керівництва СЗР про звільнення генерал-майора Семочка з військової служби і зі згаданої посади.

У заарештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка є проблеми зі здоров’ям – дружина

У заарештованого в анексованому Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка погіршився стан здоров’я. Дружина Єсипенка Катерина у коментарі Крим.Реалії пов’язала це з тим, що до нього російськими силовиками були застосовані катування. За її словами, у Єсипенка загострилася сечокам’яна хвороба. У СІЗО йому не надають необхідну медичну допомогу, через це близько тижня тому його на машині швидкої допомоги вивозили до цивільної лікарні.

В МЗС розповіли, скільки українців планують евакуювати з Афганістану

З Афганістану планують евакуювати близько 90 українців афганського походження та членів їхніх родин. Про це заявив в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. За його словами, посольства в Таджикистані та Пакистані готові надавати допомогу громадянам України.