НБУ залишив незмінним курс гривні до долара

Національний банк України встановив на 4 серпня курс 26 гривень 84 копійки за долар, такий же офіційний курс заявлений і на сьогодні.

Торги на міжбанківському валютному ринку теж пройшли без особливих коливань, фінальні котирування, за даними Finance.ua, становлять 26 гривень 86–88 копійок за долар, це на 1 копійку більше за рівень закриття торгів 2 серпня.

«Попит і пропозиція щодо долара врівноважені, а фактор літнього затишшя дещо згладжує загострення пристрастей на міжбанку… За такого сценарію торгів Нацбанк не матиме особливої потреби виходити на ринок, і він намагатиметься залишитися сьогодні тільки спостерігачем», – писали на початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

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Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Тепер сформувався новий коридор, 26,8–27,5 гривні за долар, який теоретично може протриматися до періоду значних зовнішніх боргових виплат у третьому кварталі 2021 року.