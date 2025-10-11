Росія: губернатор Бєлгородської області попередив про відключення світла через обстріл

Бєлгородська область РФ нібито зазнала ракетної атаки, заявив губернатор області В’ячеслав Гладков 11 увечері жовтня.

«Після останнього ворожого обстрілу можливі короткочасові віялові відключення електроенергії», – повідомив він.

Згодов він заявив про поранення жителя Грайворонського округу через падіння уламків збитого FPV-дрона.

Раніше Гладков попереджав про «ракетну небезпеку» в області, яка спричинила, зокрема, займання сміття в Бєлгороді. Мер обласного центру Валентин Демідов повідомив про обмеження вуличного освітлення в місті.





Голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що в Бєлгороді темно: «через Путіна зникло світло».

Днями губернатор Бєлгородської області заявив, що в розташованому за кількадесят кілометрів від лінії фронту російському обласному центрі зазнала чергового удару теплоелектроцентраль (ТЕЦ) «Луч».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.