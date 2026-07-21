Євросоюз скасував грант на 2 млн євро для Венеційської бієнале через повернення павільйону РФ

Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA) відкликало фінансування Венеційської бієнале на 2 мільйони євро через повернення російського павільйону – про це повідомив речник Європейської комісії Томас Реньє на брифінгу 21 липня, передають міжнародні медіа.

Він послався на те, що культурні події, які відбуваються за підтримки європейських платників податків, повинні захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу та розмаїттю думок. Ці цінності, за його словами, «не мають поваги в сьогоднішній Росії».

«На основі правової оцінки та рекомендацій Єврокомісії, EACEA ухвалило рішення припинити поточній грант на 2 мільйони євро для Фонду Венеційської бієнале», – заявив Реньє.





Міністерка культури України Тетяна Бережна привітала це рішення, подякувавши Єврокомісії, Агентство з питань освіти і культури та понад 20 країнам Європи, які виступили проти допуску Росії до бієнале.

«Європейські кошти не можуть підтримувати майданчики, які надають державі-агресору можливість нормалізувати свою присутність у міжнародному культурному просторі. Культура не може ставати інструментом відбілювання агресії та легітимізації воєнних злочинів», – заявила вона.

Бережна вказала на атаки РФ на об’єкти української культури: музеї, театри, бібліотеки й храми, викрадення культурних цінностей і спроби стерти українську ідентичність на окупованих територіях.

Організатори Венеційської бієнале заявили 4 березня, що дозволять Росії взяти участь у виставці цього року, яка триватиме з 9 травня по 22 листопада, – вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.

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Їхнє рішення викликало критику, зокрема з боку уряду прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. 22 міністри культури держав ЄС і профільна урядовиця України, а також очільник МЗС Німеччини Йоган Вадефуль у спільній заяві наголосили, що участь Росії у Венеційській бієнале є неприйнятною за обставин, коли Москва продовжує свою «жорстоку, агресивну війну проти України».

Міністри закордонних справ і культури України Андрій Сибіга і Тетяна Бережна в спільній заяві закликали Венеційську бієнале не допустити Росію до участі в цьому мистецькому заході.

Європейська комісія 23 квітня оголосила, що припинить фінансування Венеційської бієнале у розмірі двох мільйонів євро через допуск Росії до участі у виставці сучасного мистецтва.

Венеційська бієнале – одна з найбільших міжнародних культурних виставок, що проходить раз на два роки й охоплює різні види мистецтва – архітектуру, кіно, музику, танець і театр.

Участь Росії у виставці цього року стала першою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад чотири роки тому.