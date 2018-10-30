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30 Жовтень 2018, Київ 23:20
Новини | Міжнародні

Росія: Конституційний суд Інгушетії скасував угоду про кордон із Чечнею

Очільник Інгушетії Юнус-Бек Євкуров (л) та очільник Чечні Рамзан Кадиров (п)

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Конституційний суд російської Інгушетії скасував угоду про зміну кордону з Чечнею й висунув вимогу провести референдум щодо цього питання.

Суд встановив, що угода, підписана 26 вересня, очільником Чечні Рамзаном Кадировим і головою Інгушетії Юнус-Беком Євкуровим, «без її затвердження на референдумі республіки не породжує правових наслідків для органів державної влади, органів місцевого самоуправління, організацій і громадян в Інгушетії».

Євкуров, зі свого боку, заявив, що Конституційний суд Інгушетії не міг скасовувати рішення про кордон із Чечнею.

26 вересня голови Інгушетії і Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали договір про закріплення адміністративного кордону між регіонами, який не був чітко встановлений із часів розпаду Чечено-Інгуської АРСР в 1991 році. Документ викликав протести в Інгушетії: Чечні передається частина території Сунженського району, який в Інгушетії вважають своїм.

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