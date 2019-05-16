Заборона доступу адвокатів до засуджених стане «нищівним ударом» по правосуддю в Ірані – AI

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що пропонована в Ірані поправка до кримінального кодексу може позбавити осіб, яким висунені серйозні звинувачення, доступу до них адвоката, поки вони перебувають під слідством. Очікується, що парламент Ірану проголосує за запропоновану поправку в найближчі тижні.

У разі схвалення, це стане «нищівним ударом по і без того недосконалій системі правосуддя в Ірані», – йдеться в заяві правозахисників 16 травня.

Поправка дозволить прокуратурі позбавляти осіб, заарештованих з міркувань «національної безпеки», та інших серйозних кримінальних звинувачень в доступі до них адвоката протягом 20 днів, які потім можуть бути продовжені і на час всього розслідування.

Десятки правозахисників, незалежних журналістів і політичних дисидентів були звинувачені в Ірані за статтею про загрозу національній безпеці.

У Amnesty International стверджують, що пропонований законопроект є «регресивним» і фактично позбавить права на адвоката широке коло людей, а також суперечитиме зобов’язанням Ірану з міжнародного права.

Правозахисники стверджують, що іранська влада десятиліттями не здатна забезпечити дотримання права своїх громадян на доступ до адвоката.