Іран заявляє про «знешкодження» другої за тиждень кібератаки

Тегеран нібито вдруге за тиждень «знешкодив» кібератаку, заявив міністр телекомунікацій цієї країни Мохаммад Джавад Азарі Джагромі 15 грудня.

За словами Джагромі, ймовірна атака була спрямована на «урядову розвідку», але її «ідентифікував та знешкодив щит кібербезпеки».

«Шпигунські сервери та хакерів також вдалося відслідкувати», – заявив Джагромі, проте не повідомив деталей.

Схожу заяву міністр телекомунікацій Ірану зробив 11 грудня, коли повідомив державній агенції IRNA про «масивну урядову» кібератаку, спрямовану на електронну інфраструктуру цієї країни.

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Натомість 10 грудня Джагромі заперечив повідомлення про хакерські атаки, спрямовані на іранські банки. Такі заяви з’являлися в тому числі у локальних медіа, які повідомляли про зламування мільйонів клієнтських банківських рахунків.

Іран від’єднав більшу частину своєї інфраструктури від всесвітньої мережі Інтернет після атаки комп’ютерного вірусу Stuxnet, який втрутився в роботу тисяч центрифуг на іранських ядерних об’єктах наприкінці 2000-х.

У червні 2019 року Вашингтон заявив, що американські військові здійснили кібератаку на військові комп’ютерні системи Ірану. Це сталося в той час, коли президент США Дональд Трамп відмовився від військового удару по Ірану у відповідь на збиття американського дрона в Перській затоці.