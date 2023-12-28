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AP: «щонайменше сотні» людей загинули під час повені на окупованій РФ території після підриву Каховської ГЕС

Місто Олешки на окупованому РФ лівому березі Херсонщини, затоплене внаслідок знищення Каховської ГЕС, 10 червня 2023 року
Місто Олешки на окупованому РФ лівому березі Херсонщини, затоплене внаслідок знищення Каховської ГЕС, 10 червня 2023 року

Підконтрольна Росії окупаційна влада значно й навмисно занижувала кількість загиблих під час одного з найбільш руйнівних періодів 22-місячної війни в Україні — повені, спричиненої руйнуванням внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС на півдні Херсонської області, йдеться в розслідуванні агентства Associated Press.

Росія заявляла, що 59 людей потонули на підконтрольній їй території після обвалу дамби 6 червня.

Розслідування AP показало, що кількість загиблих становить щонайменше сотні в одному лише в окупованому Росією місті Олешки, яке було на той час одним із найбільш густонаселених у постраждалих від повені районах із близько 16 тисячами жителів.

Точна кількість загиблих в Олешках, найнаселенішому місті окупованої території до війни, і за його межами може ніколи не стати відомою, навіть якщо українські сили повернуть територію і зможуть провести розслідування на місці, кажуть журналісти.

Агентство наголошує, що російська влада взяла під контроль видачу свідоцтв про смерть, негайно вилучаючи тіла людей, щодо яких не було заяви від родичів, і не дозволяла місцевим медичним працівникам і волонтерам мати справу з померлими, погрожуючи їм, коли вони ігнорували накази.

Для розслідування AP поспілкувалася, зокрема, з трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках, однією волонтеркою, яка ховала тіла і сказала, що пізніше їй погрожувала російська поліція, а також двома українськими інформаторами, які передавали розвіддані з цього району українській стороні.

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Російська влада не відповіла на прохання про коментар, додали журналісти.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджувала, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війська РФ.

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