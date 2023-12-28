AP: «щонайменше сотні» людей загинули під час повені на окупованій РФ території після підриву Каховської ГЕС

Підконтрольна Росії окупаційна влада значно й навмисно занижувала кількість загиблих під час одного з найбільш руйнівних періодів 22-місячної війни в Україні — повені, спричиненої руйнуванням внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС на півдні Херсонської області, йдеться в розслідуванні агентства Associated Press.

Росія заявляла, що 59 людей потонули на підконтрольній їй території після обвалу дамби 6 червня.

Розслідування AP показало, що кількість загиблих становить щонайменше сотні в одному лише в окупованому Росією місті Олешки, яке було на той час одним із найбільш густонаселених у постраждалих від повені районах із близько 16 тисячами жителів.

Точна кількість загиблих в Олешках, найнаселенішому місті окупованої території до війни, і за його межами може ніколи не стати відомою, навіть якщо українські сили повернуть територію і зможуть провести розслідування на місці, кажуть журналісти.

Агентство наголошує, що російська влада взяла під контроль видачу свідоцтв про смерть, негайно вилучаючи тіла людей, щодо яких не було заяви від родичів, і не дозволяла місцевим медичним працівникам і волонтерам мати справу з померлими, погрожуючи їм, коли вони ігнорували накази.

Для розслідування AP поспілкувалася, зокрема, з трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих в Олешках, однією волонтеркою, яка ховала тіла і сказала, що пізніше їй погрожувала російська поліція, а також двома українськими інформаторами, які передавали розвіддані з цього району українській стороні.

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Російська влада не відповіла на прохання про коментар, додали журналісти.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджувала, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війська РФ.