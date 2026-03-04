Каллас відреагувала на повідомлення про можливий вихід Росії з переговорів

Росія висуває максималістські вимоги, і це її стандартна тактика під час переговорів. Так в інтерв’ю Радіо Свобода тодипломатка ЄС Кая Каллас прокоментувала повідомлення про можливий вихід Росії з переговорного процесу щодо завершення війни в Україні, якщо Київ не погодиться віддати весь Донбас.

«Вона висуває максималістські вимоги, вимагає те, що ніколи їй не належало, а потім ставить ультиматуми, застосовує силу і чекає, що на Заході завжди знайдуться люди, які запропонують їй те, чого вона не мала. Тож очевидно, що на максималістські вимоги Росії не можна відповідати мінімалістською реакцією», - наголосила Каллас.

У цьому контексті топпосадовиця ЄС згадала свій перелік вимог до Росії, в якому окреслені бажані для Євросоюзу поступки з боку Москви. Каллас представила його державам-членам, і відповіла на критику щодо нереалістичності деяких ідей, не уточнюючи, від кого вона лунає.

«Я знову повертаюся до тих вимог, які маємо з нашого боку. Дехто каже, що вони нереалістичні, але, даруйте, російські вимоги також нереалістичні, якщо вони вимагають, скажімо, весь Донбас, який вони навіть не змогли завоювати військовим шляхом за 11 років», – сказала Каллас.

Коментуючи потенційний план ЄС на випадок провалу переговорів, топдипломатка знов озвучила стратегію, якої блок притримується від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Вона полягає в наданні Україні підтримки й посиленні тиску на Росію шляхом, зокрема, санкцій задля позбавлення держави-агресорки доходів на ведення війни. Каллас зауважила, що стратегія себе виправдовує.

«Ми бачимо, що справи у Росії йдуть не дуже добре. Її економіка не в кращому стані, їм довелося підвищити податки, вони мають великі проблеми з набором солдатів. Тож якщо ми продовжуватимемо цей тиск, настане момент, коли агресор може просто залишитися без грошей для фінансування цієї війни. Якщо згадати часи, коли Росія воювала в Афганістані, вони зупинилися тоді, коли вже не могли далі підтримувати цю війну», – наголосила топдипломатка ЄС.

Щодо потенційного бажання США укласти мирну угоду в червні, Каллас наголосила на важливості цього моменту для Європи, щоб озвучити свою позицію, й знову застерегла від можливого урівнювання агресора з жертвою.

«Саме тому я й кажу, що зараз останній момент, щоб справді викласти наші вимоги на стіл, адже цього також очікують від Європи. Але я хочу наголосити на одному: ще в лютому минулого року, тобто понад рік тому, Україна вже погодилася на безумовне припинення вогню, тоді як Росія відтоді просто грає в ігри. Тож я б не ставила їх на один рівень, коли одна сторона взагалі не погодилася на мир, а інша готова до миру. Насправді війна закінчилася б, якби Росія просто припинила бомбардування», – резюмувала топдипломатка ЄС.

Днями агентство Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомило, що Росія розглядає можливість виходу з поточних мирних переговорів з Україною за участю США, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки, яких вимагає Москва.

Згідно з цими анонімними джерелами, знайомими з перебігом переговорів, російські офіційні особи все більше схиляються до думки, що продовжувати мирні переговори під егідою США з Україною немає сенсу, якщо Київ не погодиться вивести війська з Донецької області. Це залишається головною російською вимогою. При цьому, як стверджується, Росія готова підписати проект меморандуму про мирну угоду, якщо Україна поступиться.

За даними джерела Bloomberg, Росія готова вивести свої війська з окупованих нею частин Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, а також не наполягатиме на розширенні контролю у Херсонській і Запорізькій областях (всю їхню територію, навіть підконтрольну Україні, Москва вважає російською – як і Донецьку й Луганську області та Крим).

Агентство зазначає, що переговори, заплановані на початок березня (орієнтовно 4-5 березня), матимуть вирішальне значення, саме за їхніми підсумками стане ясно, чи зможуть сторони просунутися до реальної угоди про припинення війни чи процес зайде у глухий кут.

Президент Володимир Зеленський, прокоментуючи це повідомлення для Радіо Свобода, заявив, що «не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини». Але, за його словами, «хтось захоче вийти», то будемо шукати «інші формати, як змусити Росію закінчити цю війну».

Водночас у Кремлі 2 березня заявили, що Росія зацікавлена в продовженні мирних переговорів з Україною, і що Москва все ще надає перевагу досягненню дипломатичного врегулювання для припинення бойових дій.