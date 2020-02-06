Канада наполягає, щоб Іран передав до Франції «чорні скриньки» збитого українського літака

Канада знову закликала Тегеран відправити до Франції «чорні скриньки» збитого 8 січня пасажирського літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань 5 січня заявив, що в розмові з іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом закликав до «ретельного, достовірного та прозорого розслідування». Шампань додав, що також порушив питання про компенсацію для родин 57 загиблих у трагедії канадців.

4 лютого керівництво цивільної авіації Ірану заявило, що продовжить співпрацювати з іншими країнами, які розслідують збитття пасажирського літака, але не надасть «чорні скриньки».

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відзначав, що «чорні скриньки» пошкоджені, і Франція є однією з небагатьох країн, здатних проаналізувати дані. Канада вказує, що 57 жертв були її громадянами, а ще 29 – постійними жителями Канади, які поверталися до країни.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.