У ДСНС попередили про можливі лавини у Карпатах

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

«За даними Укргідрометцентру, 8 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi та 8-9 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області зберiгається низька снiголавинна небезпека (1 рiвень). 9-10 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується помiрна снiголавинна небезпека (2 рiвень)", – ідеться у повідомленні.

Також у відомстві попереджають про нестійкий крижаний покрив на річках та озерах, що утворюється через постійно мінливу температуру повітря, і становить особливу небезпеку.

Українські та західні синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на початку наступного тижня на більшій частині території України.