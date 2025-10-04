Прокуратура: сили РФ обстріляли з артилерії село на Харківщині, загинула жінка

У суботу, 4 жовтня, сили РФ обстріляли одне із сіл у Харківській області, йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

«За даними слідства, 4 жовтня близько 11:40 війська РФ здійснили артилерійський обстріл села Гусинка Куп’янського району. 57-річна жінка, яка в цей час йшла вулицею, загинула», – зазначили у відомстві.

За даними прокуратури, у населеному пункті пошкоджено житлові будинки.

«За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України), додали у прокуратурі», – підсумували у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



