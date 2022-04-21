На Харківщині ЗСУ знищили ще один російський літак Су-34 – Синєгубов

На Харківщині ЗСУ знищили ще один російський літак Су-34, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Сьогодні наші захисники знищили ще один ворожий літак Су-34. Російський винищувач ліквідували на Ізюмщині, де зараз тривають бої з окупантами», – написав він у телеграмі.

Росія у війні проти України втратила 172 літаки та близько 21 тисячі своїх військових, повідомив 21 квітня Генеральний штаб Збройних сил України.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».