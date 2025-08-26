На трасі Херсон-Миколаїв можливі обмеження руху через високу активність російських дронів – ОВА

Російські військові активно атакують дронами трасу М-14 Херсон-Миколаїв, через що там можливі обмеження руху, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він закликав жителів не пересуватися цим маршрутом без потреби.

«З учорашнього вечора спостерігаємо високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом», – написав Прокудін у телеграмі.

Він додав, що в разі фіксації російських дронів автошлях тимчасово перекриватимуть. «Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут. Разом із військовими робимо все можливе, щоб стабілізувати ситуацію», – додав голова ОВА.

У місії ООН раніше цього місяця заявили, що загострення бойових дій уздовж лінії фронту в Україні призводить до загибелі і поранень цивільних людей, руйнування критично важливої інфраструктури, зупинки надання базових послуг і нових хвиль переміщення населення.

У місії підрахували, що в 2025 році понад 60% усіх загиблих і поранених серед цивільних осіб припадало на прифронтові райони, головним чином внаслідок російських артилерійських обстрілів, ударів РСЗВ, застосування авіабомб і безпілотників ближнього радіусу дії.