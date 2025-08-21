Херсон: кількість поранених через російську атаку зросла до сімох – МВА

Міська військова адміністрація повідомляє про збільшення кількості постраждалих внаслідок російської атаки на Херсон 21 серпня:

«На цю годину відомо про сімох поранених внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району близько 9.00».

За даними міської влади, 48-річна жінка, яка перебувала в квартирі, зазнала контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травми. Бригада швидкої допомоги надала їй допомогу на місці, її стан оцінюється як середньої тяжкості.

Читайте також: Міненерго повідомляє про російський удар по об’єкту газотранспортної системи

Раніше МВА повідомляла, що 49-річний херсонець звернувся до медиків, попередньо в нього встановили мінно-вибухову травму.

Російська армія вранці 21 серпня вкотре з артилерії обстріляла Дніпровський район Херсона. За даними ОВА, через російський обстріл травм, несумісних з життям, зазнав 61-річний чоловік, який перебував на вулиці. Спершу було відомо про п’ятьох постраждалих.