Голова ОВА повідомив про падіння уламків російських ракет на Хмельниччині

На території Хмельницької області впали уламки запущених Росією ракет, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«У Кам’янець-Подільському районі локалізовано падіння ракети у двох локаціях. Вони впали в полі, тому постраждалих та руйнувань немає. Уламки ще однієї ракети впали у Хмельницькому районі. В результаті падіння виникла пожежа, було пошкоджено дах і вікна в цивільній будівлі. Пожежу ліквідовано, на щастя, загиблих і поранених немає», – написав він у телеграмі.

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по Україні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині, Черкащині, Дніпропетровщині.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українські військові збили 44 з 50 російських ракет, запущених вранці 31 жовтня, більшість – у центрі країни.

У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.