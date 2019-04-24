Кіберполіція: під час другого туру виборів атак на ЦВК не зафіксували

Під час другого туру виборів президента України кібератак на Центральну виборчу комісію не зафіксували, повідомила українська кіберполіція.

«На цих виборах кіберполіція вперше увійшла до складу робочої групи із забезпечення безпеки інформаційної системи ЦВК, до якої вже входили співробітники СБУ та Держспецзв’язку. За результатами їх взаємодії випадків втручання в роботу серверів ЦВК допущено не було», – заявили поліцейські.

У відомстві нагадали, що під час першого туру президентських виборів кіберполіція виявила декілька спроб сканування систем ЦВК на предмет виявлення вразливостей. Правоохоронці стверджують, що спроби сканування були здійснені з IP-адрес, розташованих в Росії і в Києві.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.