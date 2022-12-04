Кличко закликав киян не користуватися ліфтом перед плановими відключеннями світла

Жителям столиці не слід користуватися ліфтами в період перед плановими відключеннями світла, зазначив міський голова Віталій Кличко в телеграмі 4 грудня.

«Нагадую мешканцям багатоповерхівок, заради безпеки, не користуватися ліфтами у періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії в будинку. Із графіками відключень можна ознайомитись на сайті ДТЕК», – розповів міський голова.

Він наголосив, що не варто користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключень електроенергії.

Столиця та Київщина, а також Дніпропетровська, Донецька та Одеська області з понеділка, 5 грудня, повертаються до планових відключень електроенергії.

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва 2 грудня спостерігалися проблеми з енергопостачанням через брак потужності на одному з двох об’єктів генерації на Лівому березі.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.