КМДА запроваджує «освітню міграцію» дітей до шкіл із гарантованим опаленням

На 19 лютого 14% закладів освіти в Києві залишилися без теплопостачання внаслідок ураження ТЕЦ-4, повідомляє Київська міська державна адміністрація. Зокрема, серед цих закладів – 62 школи.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, для збереження освітнього процесу міська влада запропонувала два механізми – дистанційне навчання та «освітню міграцію» до закладів із гарантованим теплопостачанням.

«Діти не повинні навчатися в холодних школах. Тому першим оперативним рішенням було переведення закладів на дистанційний формат. Коли стало зрозуміло, що в частині шкіл опалювальний сезон фактично завершено і його відновлення потребуватиме часу, ми визначили механізм «освітньої міграції». Очне навчання є надзвичайно важливим, особливо для учнів початкової школи. Станом на сьогодні цей механізм застосовується у шести районах міста», – заявив він.





Мондриївський вказав на окремі випадки, коли заклади намагаються працювати за умов низьких температур – за його словами, це «категорично» заборонено.

КМДА уточнює, що в Дарницькому районі початкові класи шести шкіл перевели до сусідніх освітніх закладів зі стабільним теплопостачанням. У Дніпровському районі перевели два таких класи, в Печерському та Голосіївському – чотири, у Шевченківському – сім. Також тимчасово перевели вихованців десяти дитячих садочків.

«Наразі 39 шкіл міста працюють дистанційно. 14,8% учнів навчаються онлайн. Дистанційна форма є законним і повноцінним форматом організації освітнього процесу у разі відсутності теплопостачання», – йдеться в повідомленні.

Департамент освіти і науки зазначає, що, якщо в закладі освіти температура нижча за допустиму норму, рішення щодо очного навчання там потрібно негайно переглянути. Районні управління освіти мають додатково перевірити температурний режим у школах Дарницького, Дніпровського та Печерського районів.

17 лютого мер Києва повідомив, що понад 1 100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишалися без тепла внаслідок російських обстрілів. Туди було неможливо подати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Зокрема, ситуація з енергопостачанням і опаленням значно ускладнилася в Києві.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.







